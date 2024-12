NATALE IN SICUREZZA VERTICE IN PREFETTURA CON IL COMUNE, RAFFORZATI I PRESIDI E AFFRONTATO IL BLACKOUT DI OGGI

Questa mattina, nel Palazzo del Governo, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Viceprefetto Vicario Alberto Di Gaetano, per fare il punto, anche alla luce del recente attentato nella città tedesca di Magdeburgo, sui livelli di sicurezza predisposti in occasione delle prossime festività natalizie, caratterizzate da varie cerimonie e altre attività di forte richiamo.

Nel corso della riunione è stata condivisa da tutti i partecipanti l’esigenza di

implementare le misure di sicurezza già previste, con particolare riferimento alle

principali aree turistiche e ai luoghi di aggregazione.

Le Forze dell’Ordine assicureranno i servizi di prevenzione e vigilanza a tutela

dell’ordine e dell’incolumità pubblica durante lo svolgimento delle varie

manifestazioni. Necessario sarà l’apporto delle varie Polizie Locali, anche

attraverso l’intensificazione delle attività di monitoraggio e del costante e sempre

aggiornato apporto informativo sulla realtà locale.

A tal proposito il Comune di Teramo ha assunto l’impegno a predisporre idonee

misure di difesa attive e passive, come l’utilizzo di dissuasori tipo “new jersey”,

con lo scopo di perimetrare e circoscrivere le zone di interesse quali mercatini,

fiere di Natale e manifestazioni civili e religiose legate anche all’apertura del

Giubileo e caratterizzate da un forte afflusso di cittadini.



Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato con i gestori delle linee

elettriche, appositamente convocati d’urgenza, il problema del blackout che ha

colpito, nella mattinata odierna, la città di Teramo e gran parte della provincia.

L’emergenza è rientrata in poco tempo grazie al tempestivo coordinamento tra

Istituzioni e gestori.

La Prefettura ha raccomandato la massima attenzione sulla regolare erogazione

del servizio, anche in considerazione delle imminenti festività natalizie e delle

avverse condizioni meteo di questi giorni.