DISTACCO DI CORRENTE A TERAMO, D'ALBERTO: "ENEL E TERNA IN PREFETTURA PER MONITORARE LA SITUAZIONE"

Questa mattina, diverse zone della provincia di Teramo sono state interessate da un distacco di corrente, con decine di migliaia di utenze rimaste senza luce.

Una situazione a fronte della quale il Sindaco Gianguido D’Alberto ha immediatamente attivato un’interlocuzione con Enel per monitorare la situazione. Con la stessa società, a margine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in Prefettura, è stato poi fatto il punto su quanto accaduto nel corso della mattinata.

Nel corso dell’incontro, in particolare, secondo quanto illustrato dagli stessi rappresentanti della società, è emerso come i disservizi, attualmente rientrati, sarebbero stati provocati da un problema sulla linea dell’alta tensione di Terna, che avrebbe causato a sua volta la disalimentazione di cinque cabine primarie dell’Enel.

Sia Enel che Terna sono immediatamente intervenute per risolvere la situazione e attualmente sono in corso tutte le verifiche volte a chiarire la cause del problema ed evitare eventuali ulteriori disagi alla cittadinanza.

“Fin dalle prime segnalazioni ho avviato un’interlocuzione con Enel per monitorare la situazione - sottolinea il Sindaco - la stessa società è stata poi convocata dalla Prefettura, che ringrazio per l’attività di coordinamento, per fare il punto della situazione a margine del comitato per l’ordine e la sicrezza, mentre Terna è stata sentita telefonicamente dagli stessi rappresentanti del Palazzo di Governo perché impossibilitata a partecipare. Come primo cittadino non ho potuto che esprimere le mie forti preoccupazioni e quelle degli altri colleghi Sindaci per i disservizi registrati questa mattina, che pongono interrogativi sullo stato della rete. Anche perché ulteriori disservizi si erano registrati a Teramo già nei giorni scorsi, quando per via di un problema nell’area di Cortino la zona ovest del capoluogo è stata interessata da diversi distacchi di corrente. Inoltre è ancora vivo il ricordo di quanto accaduto nel 2017 e anche per questo ho chiesto di sapere qual è la reale tenuta della rete, perché questi disservizi non sono assolutamente sostenibili. Ho inoltre evidenziato la necessità che Enel e Terna operino un costante monitoraggio per scongiurare eventuali ulteriori problemi”.