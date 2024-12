UCCISIONE DELL'ORSA AMARENA, TERAMO VIVI CITTA' SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

Questa mattina nell'udienza preliminare del processo che vede imputato Andrea LEOMBRUNI, per l'uccisione dell'orsa Amarena,

l'avvocato Elvio FORTUNA del Foro di Teramo ha depositato per Teramo Vivi Città, la costituzione di parte civile quale associazione rappresentativa di enti pubblici, interessi diffusi nella specie diritti degli animali.

Dopo questa prima fase, sono stati rinviati gli atti al P.M. per procedere a mezzo di citazione diretta a giudizio, in quanto i reati contestati non superando i 4 anni di reclusione il gup non è quindi competente a deciderne il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere.

Per cui rinvio del processo, a data da definirsi, al competente giudice monocratico del tribunale di Avezzano in sede predibattimentale.

"L'intera somma di un auspicabile risarcimento, sarà devoluta al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, come contributo per la tutela dell'orso marsicano", dichiara Marcello OLIVIERI, presidente di T.V.C., ribadendo quanto già sottoscritto nella denuncia inviata alla Procura della Repubblica di Avezzano.