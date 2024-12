ESCURSIONISTI DISPERSI SUL GRAN SASSO, SONO POCHE LE SPERANZE DI RITROVARLI ANCORA IN VITA

La speranza di ritrovare i due escursionisti emiliani, C.G, di 48 anni, e L.C., di 42, si fa sempre più flebile. La Squadra di soccorso alpino sarebbe dovuta partire alle 6:30 di stamattina, ma il meteo si è rivelato un ostacolo insormontabile e non hanno potuto proseguire le ricerche. Nel frattempo, il maltempo sta creando disagi in tutta la Regione.



I due sono caduti in un canalone dalle parti di Campo Imperatore. A quanto risulta, uno dei due è ferito. Meno chiare le condizioni dell’altro escursionista. Mobilitati i vigili del fuoco, 118, il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e anche il soccorso alpino della guardia di finanza. I due Sono stati individuati ma il buio e le condizioni meteo non hanno permesso di raggiungerli tramite elicottero di soccorso. Attualmente le squadre del Cnsas e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono ferme nel piazzale di Fonte Cerreto, località di partenza della funivia del Gran Sasso che conduce in quota a Campo Imperatore, in attesa del miglioramento delle condizioni climatiche.

Un tentativo di raggiungere i due alpinisti era già stato fatto ieri da una squadra di quattro uomini della Finanza e del Cnsas. I soccorritori sono arrivati fino a località Sella di Corno, ma le condizioni assolutamente proibitive hanno impedito di proseguire in sicurezza. Fortissime raffiche di vento, nebbia, visibilità nulla, precipitazioni e neve hanno impedito ai soccorritori di proseguire fino al punto dove presumibilmente sono finiti i due alpinisti.

Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si effettuerà un nuovo tentativo. Sul posto dal pomeriggio di ieri sono presenti 30 tecnici del Soccorso Alpino.