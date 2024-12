ALBA ADRIATICA/ LUCI SPENTE SUL LUNGOMARE NORD, I COMMERCIANTI PROTESTANO

Gli operatori commerciali della riviera nord lamentano, in questo particolare momento dell’anno, la mancanza di luce pubblica sulla passeggiata del lungomare. Va detto che la luce della passeggiata era stata staccata nei mesi scorsi, in coincidenza con l’avvio del cantiere della maxi-condotta per le acque bianche di via Mazzini.

Nonostante alcune richieste specifiche, la luce, seppur in maniera temporanea, non è stata ripristinata e il problema riguarda il tratto compreso tra la rotonda Nilo e il Coco Loco. E non si tratta solo di una questione di illuminazione nel periodo di Natale, ma le luci spente rappresentano anche un problema per chi passeggia o fruisce della pista ciclabile e pedonale, visto che alle 17, ancora prima, è già buio.