DELFICO / FRANCO ESPOSITO: «I CONSULENTI DELLA PROVINCIA SCONFESSANO PROCURA E...PROVINCIA, SUBITO LE DIMISSIONI DI D'ANGELO, HO CHIESTO AIUTO AL SINDACO... CHE NON RISPONDE»

Direttore buonasera, ho inviato alle 13,15 di oggi un grido di allarme al Sindaco della nostra città sulla nota vicenda del 'Delfico'. Per correttezza ho atteso quattro ore prima di renderlo pubblico, perché mi aspettavo una telefonata del Sindaco . Che non c’è stata. I nostri dubbi e le nostre preoccupazioni trovano sempre più conferma. La nostra comunità non può e non deve essere trattata in questo modo.

Franco Esposito

Chiarissimo Sindaco,

le parole pronunciate dal prof.Ing. Franco Braga nella conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede dell’Amministrazione provinciale, sconfessano in modo palese la Procura della Repubblica di Teramo ed il Presidente della Provincia di Teramo.

“L’edificio del ‘Delfico’ e’ solido e ben costruito, …… i ragazzi che lo hanno frequentato in questi anni non hanno mai corso alcun pericolo …” queste le parole usate.

Ora, se il prof.Braga stesse mentendo sarebbe cosa gravissima. Ma se le sue parole sono veritiere, il Presidente delle Provincia dovrebbe dimettersi e Lei, come Sindaco della nostra città, potrebbe e dovrebbe intervenire per sollecitare quelle dimissioni. Altrimenti molti penseranno che Lei condivida lo stato di confusione ed allarme creato ( con il rischio di complicità….)

Faccio appello alla Sua persona Sindaco, anche a nome di un gruppo di tecnici e familiari di studenti, acciocchè Lei voglia intervenire ed evitare che la nostra comunità subisca l’ennesimo, immeritato, schiaffo. Contiamo su di Lei.

Arch. Franco Esposito