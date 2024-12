LUCA E CRISTIAN, ECCO CHI SONO I DUE ALPINISTI DISPERSI SUL GRAN SASSO

"Sono ore molto di angoscia", oltre che di attesa, per Santarcangelo di Romagna, borgo del Riminese dove risiedono i due alpinisti dispersi da ieri sul Gran Sasso: si tratta di due amici, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni. Lo dice all'ANSA il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che esprime alle famiglie tutta la vicinanza della comunità.

"Continuiamo ad aspettare e a sperare", afferma il sindaco, che ha provato anche a chiamare le famiglie, giunte in Abruzzo, ma senza esito in queste ore così delicate in cui non è chiaro

quando i soccorsi potranno rimettersi in marcia. "Luca e Cristian abitavano anche vicino", in una frazione del comune del Riminese, "condividevano sicuramente la passione per l'alpinismo". "So che fino a un certo punto i loro telefoni sono stati raggiungibili, poi da ieri pomeriggio più nulla".