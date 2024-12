MALTEMPO: ABRUZZO E MOLISE, IN AZIONE PERSONALE E MEZZI SPARGISALE ANAS

Piano Neve. La Provincia ha attivato il protocollo. Nel caso di un evento che comporti un rischio alla pubblica e/o personale incolumità sule strade di competenza della Provincia, i cittadini possono contattare il Numero verde 800017069. La chiamata attiva il personale reperibile 24 ore su 24 per la segnalazione o la rimozione dei pericoli indicati. Per far fronte agli eventi nevosi ed assicurare la transitabilità invernale sulla rete stradale di competenza la Provincia di Teramo ha adottato nel 2022 un Piano a valenza pluriennale. La rete stradale è stata distinta in n. 47 comprensori neve individuati secondo le necessità espresse dai responsabili dei Nuclei sulla base delle diverse caratteristiche territoriali e dei mezzi. Si ricorda l'obbligo di viaggiare muniti di catene e si raccomanda l'uso delle gomme termiche.

In previsione delle precipitazioni nevose da moderate a intense, attese per le prossime 48 ore in ABRUZZO e Molise, Anas ha mobilitato personale e mezzi sgombraneve e

spargisale, già operativi su tutta la rete di competenza, per garantire la percorribilità delle strade in gestione. Le arterie maggiormente interessate dalla possibilità di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio, in relazione al forte calo termico atteso, sono in ABRUZZO: SS696, SS696Dir, SS80, SS80Dir, SS260, SS260 Dir, SS17, SS17 Bis, SS17 Ter, SS614, SS539,

SS539 Dir, SS 487, SS83, SS84, SS684, SS652, SS263, SS81, SS153, SS150, SS80 Var, SS80 Racc, SS5, SS584; in Molise: SS747, SS650, SS158, SS652, SS17 VAR/A, SS652, SS647/DIR/A, SS87, SS711.

Anas ricorda l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo da

installare in caso di neve e consiglia di mettersi in viaggio

sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla

situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della

circolazione

Come condiviso con le Forze dell'Ordine e con le Prefetture

territorialmente competenti, in funzione dell'effettiva evoluzione

dei fenomeni nevosi potranno essere attivati provvedimenti di

regolazione del traffico con il fermo dei mezzi pesanti superiori

a 7,5 tonnellate. Tali limitazioni attuate in via d'urgenza

verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in

relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento

lungo tratte omogenee e funzionali alle esigenze operative, di

sicurezza e fluidità della circolazione.

Anas ricorda inoltre che in caso di neve o ghiaccio sono in vigore

ulteriori limitazioni alla circolazione stradale lungo alcune

strade statali, in particolare in ABRUZZO: divieto di transito a

tutti i veicoli con massa complessiva autorizzata a pieno carico

superiore a 7,5 t a prescindere dalle dotazioni invernali in uso

in caso di precipitazioni nevose in atto o di strada ghiacciata su

SS16, SS714, SS714 dir., SS714 dir. A e SS714 dir. B; RA12 e SS16

dir. C; SS690; SS17; in Molise: divieto di transito a tutti i

veicoli che trasportano merci con massa complessiva autorizzata a

pieno carico superiore a 7,5 t a prescindere dalle dotazioni

invernali in uso in caso di precipitazioni nevose in atto o di

strada ghiacciata su SS16, SS17,SS17 VAR/A, SS87, SS158, SS650, SS

652, SS709.