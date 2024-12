CAPODANNO / IL MENU' DELL'ASPORTO DI CIPRIA DI MARE E' UN TRIONFO DI EMOZIONI



Chiuse le prenotazioni dell’asporto “natalizio”, che in queste ore si stanno trasformando in sapori e piatti magnifici, Cipria di Mare si dedica adesso alle prenotazioni dell’asporto di Capodanno, evento per il quale lo chef Alessandro De Antoniis ha elaborato un menù di altissimo livello, in grado di offrire ai clienti l’emozione di una cena straordinaria a casa loro. Si comincia da un sapore della tradizione, l’Insalatina di seppie e carciofi con salsa verde tradizionale, che evoca il senso festoso delle feste, prima di scoprire il più tradizionale tra i sapori tradizionali, ma che Chef Alessandro declina in una superba versione propria: Zuppa di lenticchie e zampone di calamaro. A seguire, è la delicata eleganza dei crostacei, che si propone con Scampo e spiedino ai ferri, prima di un piatto che racconta di terra e di mare, della montagna e della marina, della storia antica di una cucina fatta di tempi, di attese e di sapienza, il Timballo di mare. Dell’eleganza dei crostacei, si diceva, ed è un trionfo potente quello del Sugo all’astice, che ognuno potrà sposare alla propria pasta preferita, giusto un attimo prima di accogliere una Spigola spinata farcita di erbe con patate arrosto, che sarà il doveroso tributo al mare e a chi, come chef Alessandro De Antoniis, dal mare ha saputo raccogliere l’essenza più vera. A suggellare questo viaggio emozionale che accompagna nel nuovo anno, la dolcezza del Babà con crema pasticcera e amarena.

Il menù completo è proposto a 44 euro a persona, ma chi volesse potrà anche prenotare solo alcuni dei piatti.

info e prenotazioni: 0861.411988

articolo redazionale pubblicitario