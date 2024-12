SELFIE - TOUR DEL SINDACO IN OSPEDALE, MA LA ASL NON L’'AVREBBE AUTORIZZATO

La notizia di un selfie gianguidico, non sarebbe neanche una notizia, vista la quantità di fotografie che il primo cittadino affida ai social. E se poi i selfie sono in un giorno di festa, la notizia è ancora meno notizia, visto che non c’è festa, comandata o meno, cristiana o pagana, di quartiere o di piazza, che non sia “benedetta” da un selfie gianguidico. Oggi, però, c’è un fatto nuovo, visto che il Sindaco ha deciso di portare il suo saluto, con un selfie tour in ospedale, girando tra i reparti. Iniziativa lodevole, certo, bisogna sempre avere un pensiero per chi soffre, specie in giornate che tutti vorremmo vivere in spensieratezza familiare. Ancor più lodevole, però, sarebbe stata l’iniziativa se… fosse stata autorizzata. Sembra, infatti, che il selfie - tour del Sindaco fosse totalmente sconosciuto ai piani alti della Asl, mentre legge e logica pretendono che chiunque voglia entrare in ospedale, per iniziative, deve necessariamente chiedere l’autorizzazione, per tutta una serie di intuibili motivi. Abbiamo provato a chiedere ai vertici di Circonvallazione Ragusa se il Sindaco fosse autorizzato, la risposta è stata una conferma del tour ma un secco “no comment” sull'autorizzazione, che distilla tutta la contrarietà per l’iniziativa.

(PS. la foto è di un precedente selfie - tour)