CLASSE DELL'ALESSANDRINI VINCE IL CONCORSO NAZIONALE "GREEN GAME - A SCUOLA DI RICICLO"

Anche nel corrente anno scolastico i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il

Recupero dei materiali d’imballaggio (BIOREPACK per la bioplastica compostabile,

CIAL per l’alluminio, COMIECO per la carta e il cartone, COREPLA per la

plastica, COREVE per il vetro e RICREA per l’acciaio, ndr) hanno organizzato il Concorso

Didattico Culturale “Green Game - A scuola di riciclo” per coinvolgere gli studenti delle

scuole superiori sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi. La

raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale diventano materia di studio,

seguendo un pratico ed innovativo progetto didattico, attraverso il confronto e il

divertimento. Il concorso prevede una modalità in presenza in una Regione diversa ogni

anno (quest’anno è stato individuato il Piemonte, ndr) e una modalità online. Il Green

Game è riservato alle classi prime e seconde di tutte le scuole secondarie di 2° grado

italiane. Il format è quello del quiz-show con una lezione interattiva sul tema del riciclo e

poi una sfida contro il tempo con domande a risposta multipla. Ogni partecipante

contribuisce con le sue risposte al punteggio complessivo della classe e le classi che

ottengono i punteggi più alti sono ammesse alla finale nazionale prevista ad aprile-maggio

2025.

Nella fase eliminatoria, svoltasi lo scorso 12 dicembre, gli studenti del Polo Tecnologico

Economico “Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo hanno riportato un

ottimo risultato. In particolare, nella classifica generale per classi, si è aggiudicata il primo

posto la 2A dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini” con il punteggio di 30318

mentre, in quella individuale, il punteggio più alto l’ha ottenuto lo studente Andrea Di

Giandomenico della classe 1A dello stesso Istituto. Pertanto, la classe 2A

dell’Alessandrini è stata ammessa alla finale nazionale.

Molto soddisfatta la dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati che ha dichiarato:

<<Ringrazio gli studenti partecipanti e i docenti referenti del progetto di sistema “Green

Game – A scuola di riciclo” Patrizia De Amicis e Francesco Verrocchio per il prestigioso

risultato ottenuto>>.

Angelo Di Carlo