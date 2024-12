È MORTO IL FARMACISTA CARLO ZUCCARINI, IL CORDOGLIO DI FEDERFARMA

E’ con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa prematura del nostro caro Amico, Collega nonché Ex Presidente della nostra Associazione, Dr. Carlo Zuccarini, Socio titolare della“Farmacia Dott. Zuccarini Sas Dei Dottori Carlo Zuccarini E De Bellis Rebecca E C.”sita nella fraz.ne diVal Vomano del Comune di Penna Sant’Andrea. A nome di tutto il Consiglio Direttivo di Federfarma Teramo, della Segreteria e dei Colleghi della nostra Provincia, desidero esprimere vicinanza ed affetto a tutta la Famiglia. Ancora increduli e scossi da questa triste notizia, desideriamo ricordare Carlo come un Uomo di Grande Valore morale, un Amico sincero, riservato, un Professionista stimato da tutti,sempre attento, disponibile e corretto anche nel suo ruolo di Presidente della Federfarma Teramo che ha assolto per 12 anni, oltre i 6 anni antecedenti in qualità di Vice Presidente.Vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato e lasciato, intitolando a lui la nostra sala conferenza. Un piccolo gesto per un Grande Uomo.

Carlo ci lascia un vuoto incolmabile e rimarrà indelebilmente nella memoria di tutti noi.

​ IL PRESIDENTE

Dr. Oreste DI MATTEI DI MATTEO