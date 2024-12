UNIDICI SOCCORRITORI BLOCCATI PER IL MALTEMPO NELL'OSTELLO, DEVONO RECUPERARE SUL GRAN SASSO I DUE ALPINISTI SCOMPARSI

Partiti per soccorrere i due alpinisti scivolati sul Corno Grande ma rimasti bloccati in un ostello a 2000 metri a causa del maltempo, i soccorritori passeranno nella struttura il Natale, lontano dalla famiglia, aspettando che le condizioni climatiche diventino più favorevoli. L'ostello dispone di acqua calda, corrente, cibo per 10 giorni.



Protagonisti di questa storia sono 18 persone, di cui undici sono membri della squadra di soccorso alpina che erano partiti per recuperare i due escursionisti scivolati sul Corno Grande. Gli undici soccorritori sono intervenuti per il recupero dei due escursionisti di Santarcangelo di Romagna, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, scivolati domenica scorsa in un canalone sul versante aquilano del Gran Sasso, non distante da Campo Imperatore. Al momento non ci sono le condizioni per operare in sicurezza e tutti passeranno il Natale e forse anche Santo Stefano nell' Ostello di Campo Imperatore.