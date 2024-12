NUOVO BLACKOUT IN CENTRO STORICO

Nuovo blackout in centro storico, poco dopo le 17 di oggi. Molte zone della città sono rimaste al buio. E questo proprio non ce la voleva essendo in molti impegnati nell'aperitivo della vigilia di Natale. Proprio ieri la città è rimasta al buio per più di un'ora dopo che è saltata una zona dell'alta tensione nel pescarese che ha isolato anche la provincia di Teramo ed il capoluogo.