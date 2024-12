INCIDENTE SUL LOTTO ZERO, NELLO STESSO LUOGO DELLO SCONTRO MORTALE

Incidente stradale, oggi pomeriggio, sul Lotto Zero, all'altezza del distributore di benzina, nello stesso luogo che fu teatro, qualche tempo fa, di uno scontro mortale. Oggi pomeriggio, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, un'auto si è scontrata contro il guard rail e poi con un'altra che viaggiava in senso contrario. Senza feriti, per fortuna. Sul posto l Polizia Locale.