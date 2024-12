ATTENZIONE / RINVIATO PER MALTEMPO AL 5 GENNAIO IL PRESEPE DI CERQUETO



La Proloco di Cerqueto, comunica che la 57a edizione del Presepe Vivente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, in programma a Cerqueto di Fano Adriano per domani 26 dicembre 2024 ale ore 18,30, è stata rinviata al giorno 5 gennaio 2025, sempre alla stessa ora, per avverse condizioni meteorologiche