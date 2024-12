LA SERA DI NATALE, AL MERCATINO DI NATALE... LA CASA DI BABBO NATALE... E' CHIUSA... (e non solo quella)





Sera di Natale, ore 18, mercatino di Natale a Teramo, in piazza Martiri... quasi tutto chiuso. Aperte solo tre casette su otto. Vero è che, ormai, chi doveva fare i regali... li ha fatti, ma quel piccolo villaggio non aveva solo una funzione commerciale, ma anche di richiamo, di invito all'uscita, al passeggio, allo struscio. E il fatto che siano aperte solo tre casette, amplifica l'immagine triste delle altre chiuse. Visto che l'assessore ha annunciato, per il prossimo anno, un cambio di programma, quello del mercatino è un capitolo che va ripensato, E' quasi tutto chiuso, anche... la casetta di Babbo Natale, che forse, vista la giornata...