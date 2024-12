METEO IN MIGLIORAMENTO, BEL TEMPO FINO A CAPODANNO

Il vortice nevoso di Natale si è spostato verso Est e si trova attualmente tra Creta e Cipro: si prevede un miglioramento del tempo in Italia, infatti si sta espandendo sempre più l'anticiclone delle Azzorre. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un diffuso miglioramento nelle prossime ore, salvo

residui rovesci o brevi temporali su parte d'Italia: il contesto instabile riguarderà ancora Abruzzo, Molise e il Sud, ma avremo perlopiù fenomeni davvero occasionali e di debole intensità. Ci saranno anche delle nevicate al di sopra dei 900 metri specie sulle regioni adriatiche, ma prevarranno le schiarite anche al Centro-Sud salvo piovaschi sparsi su palermitano e messinese.



Da segnalare, però, la presenza del vento come ricordo del

vortice di Natale: Eolo soffierà ancora forte su gran parte del

Paese con residui venti di burrasca specie su Puglia e settori

ionici. Di conseguenza i mari saranno molto mossi, fino a

localmente agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Canale di

Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e l'Adriatico.



Un Santo Stefano quindi in miglioramento, ma ancora decisamente

movimentato al Sud e sul Medio Adriatico, dominio del bel tempo

altrove.