I SALDI INVERNALI INIZIERANNO, IN ABRUZZO, IL 4 GENNAIO ANCHE SE....

E’ stato stabilito, dalla Regione Abruzzo, quando ci sarà l’avvio dei saldi invernali. La data d’inizio prevista è il 4 gennaio 2025. Si andrà avanti, come consuetudine, per due mesi, cioè fino all’inizio di marzo. Per una durata massima di sessanta giorni, dunque, potranno essere effettuate le vendite di fine stagione. Un’opportunità preziosa sia per i commercianti sia per i clienti, già a partire dagli ultimi giorni delle feste di Natale.