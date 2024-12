TROVATO MORTO, COMPLETAMENTE NUDO, SULLA SPIAGGIA

E’ di un uomo di colore, completamente nudo, il cadavere trovato sugli scogli di Martinsicuro. I Carabinieri, allertati da un uomo di passaggio, che ha notato il corpo, sono subito arrivati sul posto, e stanno indagando per scoprire se si sa trattato di un suicidio, di un incidente o dell’esito di un’azione violenta. Quest'ultima ipotesi, però, sembra esclusa. Sarà l'autopsia disposta dal magistratoa stabilire le cause. Ignote, per ora, le generalità dell’uomo. Il corpo è stato trovato all'altezza dello chalet Uma beach.