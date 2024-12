I FINANZIERI HANNO RAGGIUNTO LA VALLE DELL'INFERNO, NESSUNA TRACCIA DEI DUE ALPINISTI ROMAGNOLI

Quattro finaziarieri del soccorso alpino guidati dal comandante Paolo Passalacqua e con Marco Moreschini (foto2) sono saliti nella Valle dell'Inferno sfidando condizioni meteo non favorevoli dove c'era tanto vento a raffiche. Sono saliti a quota 2.200 metri. Domani si riproverà via terra e via aereo. Si sta facendo il massimo sforzo per trovare i due alpinisti romagnoli. Si spera, dopo 4 giorni di trovarli ancora vivi magari nascosti in qualche anfratto.

“Non possiamo mettere a repentaglio la vita di decine di soccorritori. Chi fa soccorso sa che bisogna lavorare con sicurezza”. Lo afferma Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico, a proposito delle ricerche dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso, Cristian Guadi e Luca Perazzini, scomparsi dalla scorsa domenica dopo essere scivolati mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande. “Stiamo valutando cosa fare. Dobbiamo avere una finestra di bel tempo. Faremo tutto il possibile”, aggiunge Perilli. Le ricerche sono riprese questa mattina ma la situazione, come conferma Perilli, non è ancora del tutto agevole.