UBRIACHEZZA NATALIZIA, CINQUE TERAMANI PERDONO PATENTE E MACCHINA

Durante i controlli organizzati per garantire la serenità delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, ispezionando strade e aree sensibili per assicurare un clima di tranquillità per le famiglie riunite a festeggiare. Tra le principali violazioni emerse, a seguito dei controlli dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Teramo, Giulianova ed Alba Adriatica, cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, avendo superato il limite di alcolemia consentito dalla legge. Uno di loro è stato sorpreso al volante con la patente già sospesa. Per tutti, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria, è scattato il ritiro immediato della patente.