RISSA TRA ADOLESCENTI IN PIENO CENTRO, TRA ALCOL E PROVOCAZIONI

È finita a cazzotti la serata di un nutrito gruppo di ragazzi di Giulianova che, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, hanno scatenato una rissa. Lo scontro tra i giovani, poco più che adolescenti, ha coinvolto Viale Orsini e via Sauro, in pieno centro al Lido. Non è da escludere il ruolo decisivo giocato dagli abusi alcolici e qualche provocazione degenerata. Sul posto, Carabinieri e Polizia, con un’ambulanza del 118. Nessun ferito grave, per fortuna, solo tre ragazzi avrebbero avuto bisogno di medicazioni.