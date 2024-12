LITIGA COL COMPAGNO E GLI ROVESCIA ADDOSSO UNA PENTOLA D'ACQUA BOLLENTE



Le feste, e quelle di Natale in particolare, non sono solo portatrici di gioa e serenità, ma fin troppo spesso divengono l’occasione perché si esasperino rapporti familiari e scoppino liti anche violente tra parenti. E’ andata così anche nell’abitazione di una coppia quarantenne dove, al culmine dell’ennesima discussione, una donna 40enne ha riovesciato sul compagno una pentola d’acqua bollente, nella quale avrebbe di lì a poco buttare la pasta. L’uomo, 42enne, con ustioni gravi sul 25% del corpo, è arrivato in ospedale e ricoverato, ma sulle prime non avrebbe riferito le cause delle ustioni. Solo in un secondo momento, ha raccontato della lite e i medici hanno informato immediatamente i Carabinieri, che hanno notificato una denuncia alla donna che, si è poi scoperto, aveva anche spruzzato negli occhi dell’uomo, prima di ustionarlo, un detersivo irritante. E' successo a Lanciano.

(foto archivio)