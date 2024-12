E' LA FINE DI UN'EPOCA / DAL PRIMO GENNAIO ELISA CENTINARO LASCIA LA GESTIONE DEL SUO STORICO SALONE



A modo suo, sarà una rivoluzione. Tra quattro giorni, dopo aver salutato le clienti andate ad acconciarsi i capelli per l’ultima notte dell’anno, Elisa Centinaro uscirà per l’ultima volta dal suo salone di piazza Martiri, passando le consegne ad un nuovo direttore artistico. A pochi mesi dal suo 79esimo compleanno, dopo oltre 60 anni di attività, “Elisa” lascia per godersi i nipoti e il riposo meritato in una vita di impegno e passione. Come racconta in una bella intervista su il Centro di oggi, Elisa è “scappata” da Valle San Giovanni a 17 anni, per inseguire un sogno, contro il volere del padre, proprietario di una notissima cantina teramana, ma con la passione e le determinazione che l’hanno portata prima ad imparare il mestiere dai maestri teramani, come Vittorio Puritani e Giorgio, ma poi in giro per il Mondo e a Londra in particolare, a studiare le mode e le tendenze, fino ad entrare nell’universo di Aldo Coppola. Una vita di impegno e tantissimo lavoro, ma anche di grandi successi e di fedeltà incondizionata di tante clienti, per le quali è stata riferimento e amica.