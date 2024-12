CINQUE CUCCIOLI NEONATI ABBANDONATI

Nella giornata di ieri, 26 dicembre, sono stati rivenuti da due cittadine 5 cuccioli di cane neonati,

con cordone ombelicale fresco ancora attaccato, a L’Aquila nella Frazione di Paganica nei pressi di

Monte Manicola.

E’ stato richiesto l’aiuto della nostra Associazione che, una volta allertato il Servizio Veterinario

della Asl contattando il veterinario reperibile e successivamente il Comune di L’Aquila, ha preso in

carico i cuccioli per cercare di scaldarli e allattarli subito.

Purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare e altri due sono deceduti durante la notte,

nonostante tutte le cure necessarie.

Resta solo una di queste creature a lottare per la sopravvivenza.

“Nell’arco di questo 2024 sembra di essere tornati indietro di anni: era da diverso tempo che non ci

trovavamo davanti a un numero così importante di cucciolate, soprattutto neonate, prive di madri.

E’ un gesto vile, sconsiderato e atroce, visto che è sempre possibile chiedere aiuto e supporto alla

nostra Associazione così come al Servizio Veterinario della Asl: gli strumenti di prevenzione

esistono, non c’è motivo – se non quello della superficialità e della crudeltà - di condannare queste

creature a una così grande sofferenza” dichiara Caterina Bonati Fagioli, vicepresidente della

Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

“Davvero non pensavamo di concludere l’anno in questo modo: pensiamo alla povera madre di

queste creature, che si starà disperando e che potrebbe incorrere in patologie gravi, quali la

mastite. Inoltre, non avendo provveduto alla sua sterilizzazione, fra qualche mese sarà di nuovo in

calore e la storia potrebbe dolorosamente ripetersi” prosegue Bonati Fagioli.

“Dal 1991 Lega del Cane è al fianco di cittadini ed Enti locali – dal 2012 anche con il Nucleo

provinciale di Guardie Zoofile Volontarie - al fine di promuovere campagne di informazione e

sensibilizzazione per prevenire e arginare il più possibile il randagismo: con la sterilizzazione,

l’adozione responsabile, la microchippatura e controlli appropriati è concretamente possibile porre

fine a questa incivile e anacronistica piaga” conclude la Vicepresidente.

Ci auguriamo che l’unico cucciolo rimasto possa crescere al meglio e trovare una buona adozione

una volta terminate le profilassi veterinarie necessarie.

La Lega del Cane di L’Aquila è sempre a disposizione per necessità a questi

riferimenti: 329.9064859 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .