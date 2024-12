IL CUORE GRANDE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Alla vigilia di Natale nella Casa Circondariale di Teramo e arrivato Babbo penitenziario ( Assistente capo Domenico Cantoro) portando regali ai figli degli Agenti e dipendenti della struttura. La slitta poi,accompagnata dal Comandante f.f. Dr.Giuseppe Pallini,dalla Campionessa mondiale di ciclismo Assistente Marta Bastianelli ,atleta delle Fiamme Azzurre,dal Presidente dell’Anppe (associazione pensionati del Corpo) sezione di Montorio al vomano sig.Massimiliano Contasti ,si è recata presso l’ ospedale dove ad accoglierli cerano il direttore del reparto pediatrico dr.Sisto,il Sindaco di Teramo D’Alberto e il signor Testardi,,responsabile del Conad di Montorio al Vomano. Babbo penitenziario ha donato a tutti i bambini ricoverati regali e caramelle e al reparto 5 televisori grandi,uno per ogni stanza.Una giornata intensa ed emozionante per le donne e uomini della penitenziaria che ha regalato un sorriso ai bambini e alle loro famiglie costretti a trascorrere il Santo Natale in Ospedale.

Si ringrazia con quanti hanno contribuito alla riuscita della bellissima iniziativa e non menzionati.

Anppe Sezione di Montorio al Vomano