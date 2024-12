VIDEO/ TROVATO ANCHE IL SECONDO CORPO, LE FAMIGLIE IN VIAGGIO VERSO L'ABRUZZO

AGGIORNAMENTO/ I corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da domenica 22 dicembre sono stati ritrovati pochi minuti fa. In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un'eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. La notizia non è stata comunicata tempestivamente per permetterci di informare le famiglie degli alpinisti. I corpi dei due alpinisti sono stati trasportati a Teramo per competenza territoriale. Si trovavano in un canalone a quota 2.700 metri quando si erano perse le loro tracce domenica scorsa. Le ricerche nei giorni scorsi erano state più complicate del previsto a causa del forte vento.

Luca Perazzini e Cristian Gualdi erano entrambi alpinisti esperti e con alle spalle tante escursioni insieme. Perazzini, 42 anni, era un elettricista e lavorava per l'azienda Nuova Cei di Santarcangelo di Romagna e risiedeva nella frazione di San Vito. Gualdi aveva invece 48 anni ed era titolare della Top Infissi di Savignano sul Rubicone. Nessuno dei due aveva figli.



Secondo quanto trapelato, uno dei due escursionisti è stato individuato subito dalle squadre dei soccorritori del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo e della Guardia di Finanza. L'altro invece da un cane dell'unità cinofila delle stesse Fiamme gialle. Le salme di Perazzini e Gualdi, trasferite mediante verricello su un elicottero del 118 decollato dall'Aquila, all'obitorio di Teramo.

