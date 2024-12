RISSA IN PIAZZA MARTIRI, SEI DENUNCIATI: DUE ITALIANI E QUATTRO NORDAFRICANI

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, a conclusione di una meticolosa ricostruzione investigativa, a seguito di una violenta rissa, scoppiata nel centro storico di Teramo, la notte del 19 dicembre scorso, hanno denunciato in stato di libertà complessivamente sei persone (2 italiani e 4 nordafricani), di età compresa tra i 20 e 30 anni, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. I Carabinieri, intervenuti sul posto, vicino ad un centralissimo locale teramano, molto frequentato dai giovani universitari, hanno inizialmente identificato solo due italiani, successivamente portati presso l'ospedale di Teramo e giudicati guaribili, a seguito delle lesioni riportate, in 20 e 7 giorni Solo grazie al sistema di videosorveglianza di un locale vicino all'esercizio commerciale da cui è partita la rissa, si è potuto accertare che, per cause in corso di approfondimento, il gruppo nordafricano si è accanito con calci e pugni, nonché con una bottiglia di vetro contro i due italiani.