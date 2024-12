VIDEO / TRAGEDIA SUL GRAN SASSO, IL RACCONTO DEI SOCCORRITORI: «SONO MORTI UNO VICINO ALL'ALTRO...»



«Erano vicini, l'uno sulla neve, l'altro sepolto...». Il racconto dei soccorritori che, questa mattina, hanno ritrovato e recuperato i corpi dei due sfortunati alpinisti, è la cronaca di una tragedia condivisa, di un dolore che scuote la montagna e i cuori. Erano saliti in montagna per seguire una passione e respirare la natura dei nostri luoghi, ma per una maledetta scivolata, hanno trovato la morte.