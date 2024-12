L'ANNO NERO DELLA MONTAGNA IN ABRUZZO: DODICI MORTI E DUE DISPERSI NEL 2024

Dopo il ritrovamento dei corpi

senza vita dei due alpinisti romagnoli scivolati domenica scorsa

in un canalone sul Gran Sasso sale il bilancio delle vittime in

montagna in Abruzzo nel 2024: i morti di quest'anno sono dodici,

il doppio del 2023; risultano dispersi dallo scorso settembre,

un escursionista, Giorgio Lanciotti, di 35 anni, di Roseto

(nella foto), scomparso sul Gran Sasso, e un fungaiolo, Italo

Basilisco, 70enne di Spoltore (Pescara), scomparso

sull'Altopiano del Voltigno. A provocare i decessi otto

incidenti e tre malori accaduti a escursionisti, turisti e

cercatori di funghi.

La prima morte registrata quest'anno risale al 14 gennaio

scorso ed è quella dell'aquilano Luca Nunzi, di 45 anni,

scivolato per diversi metri a ridosso del canale Maiori, sul

versante nord del monte Sirente e poi travolto da una slavina.

Il 25 maggio muore per malore un uomo di 61 anni, Emilio

Martorelli, di Avezzano (L'Aquila), impegnato in una escursione

sul Monte Velino insieme ad un amico sul sentiero 3 del Cai. Il

7 luglio un escursionista ciociaro di 47 anni, Mauro Rosati di

Atina, muore per un malore mentre percorre un sentiero nel Monte

Amaro all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, nel territorio

di Opi (L'Aquila).

Il 12 agosto muore un commercialista di Pescara, Fabrizio

Scocchia, di 56 anni, dopo essere precipitato dal sentiero che

conduce al Pizzo Cefalone, cima più alta della dorsale

occidentale del massiccio del Gran Sasso, nel corso di una

escursione con gli amici. Il 14 agosto un turista lombardo,

Enrico Albertini, di 59 anni, di Monticello Brianza (Lecco),

durante un'escursione in compagnia della moglie sulla Maiella,

cade e muore dopo un volo di 30 metri in un dirupo. Il 17 agosto

malore fatale per un 87enne, Federico Cipriani, originario di

Roccaraso (L'Aquila), ma residente da anni a Livorno, su un

sentiero a ridosso di Palena (Chieti) che l'uomo stava

percorrendo in e-bike. Il 20 agosto Luca Persiani, noto pilota

di auto da corsa, 40enne di Albano Laziale (Roma), muore dopo

essere precipitato con la propria jeep in un burrone sul Monte

Genzana, nel corso di un'escursione a Frattura, frazione del

Comune di Scanno (L'Aquila). Il 23 agosto viene ritrovato morto,

dopo quasi due settimane di ricerche, Lewin Weituschat, uno

studente tedesco di 25 anni, in Italia per il programma Erasmus,

scomparso il 10 agosto durante un'escursione in solitaria sul

Gran Sasso; il giovane sarebbe scivolato nella forra ed è morto.

Il 15 settembre in due distinti incidenti - a Rocca Santa

Maria in località Ceppo e a Valle Castellana, lungo la sp 49, in

località Fosso Viola - muoiono due cercatori di funghi, Giuseppe

Di Luca, 82 anni, di Corropoli (Teramo) e Aldino Ruggieri, 85

anni, di Tortoreto (Teramo), entrambi scivolati e precipitati

nel vuoto e morti poco dopo essere caduti.

Le ultime due vittime sono gli alpinisti romagnoli ritrovati

morti oggi, Cristian Gualdi, 48 anni, e Luca Perazzini, 42 anni,

amici di Santarcangelo di Romagna (Rimini), scomparsi domenica

22 dicembre dopo essere scivolati in un canalone sul Gran Sasso;

il maltempo dei giorni successivi all'incidente non aveva

permesso ai soccorritori di raggiungere in tempo i due.