I LOVE ABRUZZO / IL MAESTRO MONTALDI PRESENTA I NUOVI GIOIELLI DELLA SUA COLLEZIONE





Domani, alle 11, al Palazzetto dei Nobili dell'Aquila, il maestro orafo Giuliano Montaldi presenterà i nuovi ciondoli della sua collezione "I Love Abruzzo", un omaggio a Papa Celestino V e alla Basilica di Collemaggio in occasione del Giubileo della Speranza 2025. Questo evento segna un momento speciale per l'arte e la tradizione abruzzese, unendo il patrimonio storico-religioso al talento creativo di uno dei più apprezzati maestri orafi del nostro tempo.



Un gioiello che racconta l'Abruzzo



La collezione "I Love Abruzzo" rappresenta il cuore dell'opera di Giuliano Montaldi, un progetto nato dal desiderio di celebrare la ricchezza culturale, storica e naturalistica della sua terra. Ogni ciondolo è una storia da portare con sé: un piccolo capolavoro che racchiude un angolo, un simbolo o una tradizione dell'Abruzzo. Dalle maestose montagne alle spiagge incantevoli, dai rosoni delle chiese medievali agli elementi della cultura contadina, i gioielli di questa collezione incarnano l'essenza dell'identità abruzzese.



L'omaggio a Papa Celestino V e alla Basilica di Collemaggio



In occasione del Giubileo della Speranza 2025, Montaldi ha creato due nuovi ciondoli che rappresentano un tributo unico a Papa Celestino V, figura emblematica di spiritualità e umiltà, e alla Basilica di Collemaggio, uno dei luoghi più iconici e suggestivi dell'Aquila. Realizzati con la consueta maestria e attenzione ai dettagli, i ciondoli fondono materiali preziosi come oro e argento con simboli di grande significato storico e religioso, invitando chi li indossa a portare con sé un frammento di bellezza e spiritualità.



Un maestro orafo al servizio della tradizione



Giuliano Montaldi, celebre per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di unire tradizione e innovazione, trae ispirazione dalla storia e dall'archeologia dell'Abruzzo. Tra le sue creazioni più recenti spicca "La Presentosa Stregonia", definita dall'antropologa Adriana Gandolfi un'opera innovativa dell'arte orafa abruzzese. Partecipando con successo al Salone dell'Alto Artigianato Italiano a Venezia, Montaldi ha consolidato la sua posizione come ambasciatore dell'artigianato abruzzese.