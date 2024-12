CIANCAIONE: «IL PARCO GIOCHI A COLOGNA SPIAGGIA DEVE TORNARE AD ESSERE FRUIBILE »

“Contigua alla nuova palestra di Cologna Spiaggia è rimasta un’area verde dalle ceneri dell’ampio parco della scuola che, si ricorderà, fu sacrificato per la costruzione della palestra, e ci chiediamo come mai quest’area non sia stata ancora riattrezzata come piccolo parco giochi, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti.

In proposito è stata preparata una specifica mozione, da discutere nel primo consiglio utile, dopo aver acquisito con i nostri attivisti, tra cui Danilo Flagelli, preventivi di spesa da ditte specializzate, onde valutare la fattibilità e i relativi costi per la realizzazione.

Basterebbe acquistare uno scivolo allestito con pavimento antitrauma, un gioco a molla, un dondolo, dotare l’altalena esistente con un seggiolino adatto anche ai bambini con disabilità e, con una spesa che può variare dai 5 ai 10 mila euro, finalmente restituire alla popolosa frazione di Cologna Spiaggia un parco giochi collocato proprio nel centro cittadino sul retro di Piazza Redipuglia, tra la scuola e la palestra, ove ci sono tutti i servizi.

In tal modo si darebbe risposta, anche in termini di sicurezza, alle esigenze ludico-ricreative dei bambini, invece di obbligare i genitori a spostarsi nella vicina Giulianova munita di parchi belli, ampi ed attrezzati, come il parco dell’Annunziata e il parco Franchi.

Ci lascia stupiti che l’amministrazione comunale non abbia ancora dato una risposta a questa importante esigenza, anche tenendo conto che sistemare quel piccolo parco giochi, così come anche altri parchi giochi posti nel capoluogo e nelle frazioni, comporterebbe davvero un minimo impegno, consentendo, a partire dalla frazione di Cologna Spiaggia, in cui nascono tanti bambini, di avere uno spazio in cui i genitori possano portare i figli per momenti ludico-ricreativi senza correre pericoli e subire disagi.

“A volte basta poco”, conclude la consigliera, “piccoli interventi, una corretta manutenzione di strade e verde, per assicurare alle famiglie una dignitosa e soddisfacente quotidianetà”

Gruppo consiliare liberi progressisti

MoVimento 5 Stelle

Europa Verde

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa