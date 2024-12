DERUBA STORICA FARMACIA, INSEGUITO A PIEDI E ARRESTATO MENTRE LANCIA DENARO PER STRADA

È riuscito a portar via dalla cassa della farmacia Crocettj, approfittando di un attimo di distrazione del personale, circa 1400 euro, e si è dato alla fuga, inseguito però dai Carabinieri, subito allertati. I militari l’hanno raggiunto, a piedi, in via Torre Bruciata, dove è stato fermato e arrestato. Nel corso della fuga, ha anche lanciato qualche banconota per cercare di creare confusione, ma tutto il denaro è stato recupaerato. Si tratta di un extracomunitario di 29 anni, senza fissa dimora.