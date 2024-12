QUATTRO NONNI, QUATTRO BISNONNI E DUE TRISNONNE, PARENTELA RECORD PER UN NEONATO DEL TERAMANO



Mancano ancora un po’ di giorni, al tradizionale articolo dedicato al primo nato dell’anno, ma c’è già un neonato abruzzese che sta facendo notizia. Si chiama Kevin Franchi, è nato l’11 dicembre a Pescara, ma vive ad Atri con tutta la sua famiglia.

Ecco, la famiglia, è quella il motivo che fa del piccolo una sorta di miracolo, vista la quantità di avi viventi. Se, per chiunque, è già eccezionale poter avere un bisnonno, il piccolo Kevin può vantarne quattro… e non solo, perché ha anche due trisnonne.

La sua, è la storia di una famiglia unita, felice e… longeva.

I genitori di Kevin, Lorenzo e Sara, hanno 31 e 28 anni.

I quattro nonni, hanno tra 54 e 59 anni.

I quattro bisnonni, tra 74 e 85 anni.

Le due bisnonne, Elisabetta e Filomena, 99 e 94.

A parte le due trisavole che, come si usava un tempo, hanno avuto figli in giovanissima età, per il resto la tempistica familiare sembra aver seguito una scansione quasi perfetta, con una media di 20 anni di distanza tra ogni generazione, fino ad arrivare a costruire un secolo di storia familiare.