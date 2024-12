LA PROPOSTA AI COMUNI, BOTTI DI CAPODANNO: "NO AL DIVIETO ASSOLUTO..."

Propongo all’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi di non adottare un’ordinanza sindacale che vieti in modo assoluto l’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività, in quanto, ritengo che tali provvedimenti siano di dubbia legittimità e difficili da applicare in modo efficace.

Tuttavia, molti altri Comuni hanno deciso di regolamentare in maniera più mirata l’uso dei botti, dimostrando che una gestione responsabile è possibile.

Nessuna imposizione di divieto generalizzato, ma la possibilità di definire alcune aree in cui l’utilizzo di fuochi d’artificio sia vietato o limitato, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e degli animali.

Le aree da tutelare sono:

- Il centro – stazione , per preservarne il decoro e la quiete;

- le vicinanze di residenze per anziani con alta concentrazione di anziani, per proteggere le persone più fragili;

- zone rurali con presenza di animali domestici e selvatici, spesso spaventati e disorientati dai rumori forti;

- quartieri densamente abitati, dove i botti possono rappresentare un rischio maggiore per l’incolumità.

Ho scritto al Sindaco affinchè una campagna di sensibilizzazione sia effettuata, sottolineando l’importanza di rispettare queste indicazioni, per conciliare il diritto a festeggiare con la tutela della sicurezza pubblica, degli animali e della quiete urbana.

Un invito verso tutti i cittadini a riflettere sull’impatto dei botti e a scegliere forme di divertimento più sostenibili e rispettose, ricordando che il benessere della comunità dipende anche dai comportamenti individuali.

Valeria Coppa (Esperto in diritto dell’Ambiente)