SFILA IL CORTEO CONTRO GENOCIDIO E REPRESSIONE



E’ partito da Largo Madonna delle Grazie a Teramo, il corteo in segno di 2solidarietà e protesta contro il genocidio, la guerra e la repressione che stanno devastando il mondo, con un focus particolare sulla situazione a Gaza2 organizzato dalla Casa del Popolo. “Il corteo vuole denunciare l’inaccettabile aggressione genocida condotta da Israele, che da oltre 430 giorni colpisce Gaza con un’intensità devastante, provocando oltre 44.000 morti, di cui 17.000 bambini, e centinaia di migliaia di feriti. La realtà di Gaza è descritta come un inferno in terra, dove la fame, la morte, e la distruzione sono all’ordine del giorno. Ospedali, scuole, ambulanze e rifugi vengono bombardati, mentre intere famiglie sono costrette a fuggire sotto il fuoco incrociato. La comunità internazionale, purtroppo, rimane in gran parte silenziosa, complice di un genocidio che, oltre a colpire la popolazione palestinese, sta trasformando la Palestina in un cumulo di macerie”.