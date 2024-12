TORNA IN PAESE IL PRESEPE VIVENTE DI MIANO, IL 5 GENNAIO DALLE ORE 18, UN CENTINAIO I FIGURANTI E LA "SORPRESA" DEL VICE SINDACO DI PADOVA

Si riparte anche quest'anno con il presepe vivente di Miano. Abbandonato il Castello della Monica chiuso per lavori, il presepe torna a Miano paese e si svolgerà attorno alla chiesa riaperta dopo i lavori post sisma conclusi lo scorso 1 novembre dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. La sorpresa quest'anno, assicurano gli organizzatori, sarà la comparsa affidata al vice sindaco Di Padova così come la figura che ricoprirà il Sindaco D'Alberto. Come nella tradizione bocche cucite e per togliersi tale curiosità bisognerà attendere Domenica 5 gennaio quando il presepe vivente avrà luogo con la sua inedita rappresentazione a partire dalle ore 18 e fino alle 21. Un centinaio i figuranti.

Da quest'anno, gli organizzatori del presepe di Miano collaborano anche con il suggestivo borgo montano di Casanova di Cortino, in provincia di Teramo, che mette in scena da oltre vent’anni il presepe vivente “recitato”, un evento straordinario che celebra la storia e le tradizioni locali.