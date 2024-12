VIA LIBERA ALLA STAGIONE SCIISTICA A MONTE PISELLI: APERTO IL CAMPETTO MA PER GLI IMPIANTI SI DOVRA' ATTENDERE L'ANNO NUOVO

Si respirava un clima di incertezza pesante. Poi da un giorno all'altro è arrivato l'annuncio che ha visto, ieri, la riapertura degli impianti a Monte Piselli. L'assembela del CdA del Cotuge si è svolta presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo a conclusione del quale, il presidente Marco Fioravanti si è impegnato a ottenere una deroga per l’utilizzo dell’impianto di risalita di Monte Piselli, che sarà gestito dalla Remigio Group come da contratto sottoscritto. L’impianto sarà fruibile da sciatori e appassionati della montagna non appena arriverà l’autorizzazione per tale deroga, impossibile da concedere in mancanza del gestore, prevista nei prossimi giorni. Da ieri, sabato 28 dicembre, grazie al lavoro portato avanti dal Cotuge, che ha messo a disposizione del gestore il terreno e il battipista interessato, è stata sgomberata la strada per l’intermedia di competenza del gestore Remigio Group e, contestualmente, aperto e fruibile il ‘campetto’ sciistico presente in località San Giacomo”.

Si è aperta ufficialmente la stagione sciistica a Monte Piselli in attesa di avere l’omologazione anche della seggiovia ‘Tre Caciare’ dopo i lavori di manutenzione fatti dalla ditta Graffer, necessari ad un impianto che mostra tutto il peso dei suoi anni e che nel 2025 compirà ben 43 anni e che comunque a primavera verrà demolito per dare il via ai lavori per la nuova seggiovia già finanziata con 12 milioni di euro.

La seggiovia ‘Tre Caciare’ vedrà invece l' apertura già dai primi giorni del nuovo anno.