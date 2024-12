ALBA ADRIATICA/ IL CONTROLLO DI VICINATO E' ORA REALTA'

Riconosciuti i primi quattro gruppi sul territorio, con Delibera di Giunta del 3 dicembre 2024 n. 246, è stata installata l’idonea segnaletica con cartelli identificativi nelle zone sottoposte al Controllo del Vicinato, mentre un quinto gruppo di cittadini, ultimamente costituito, è in attesa della specifica delibera.

“Al momento partecipano al progetto circa cinquanta nuclei familiari: è un ottimo inizio” – afferma la Consigliera Delegata al Controllo del Vicinato, Alessandra Cardelli - “I gruppi, oltre ad essere in contatto tra loro, coopereranno con la Polizia Locale e con le altre Forze dell'Ordine”.

L’Amministrazione comunale ringrazia nuovamente l'Associazione Controllo del Vicinato (ACDV), che tramite il Sig. Leonardo Cordone ha fornito costante supporto nelle fasi preliminari.

“Viale della Vittoria, coi suoi due gruppi, Via Emilia, Via Arno e Via Molino, hanno formalizzato i loro gruppi aderenti. Il coinvolgimento dei cittadini nel progetto è fondamentale perché gli stessi si sentano parte di un contesto maggiormente sicuro, incrementa lo spirito civico contribuendo alla protezione del territorio attraverso pratiche corrette e semplici. La speranza, ora, è quella di continuare su questa strada, grazie a nuove partecipazioni, in modo da creare una rete civica capillare che possa essere presente nelle diverse zone cittadine, come nell’area del Ferro di Cavallo, per la quale sarà impegno dell’Amministrazione indirizzare ogni sforzo possibile al fine di sostenere l’adesione al progetto e promuovere la sicurezza urbana”.

-----

L’Amministrazione comunale di Alba Adriatica ricorda ai cittadini interessati ad avere maggiori informazioni sul Progetto “Controllo del Vicinato”, e sulle modalità di adesione, possono rivolgersi alla referente comunale, la Consigliera Alessandra Cardelli, scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.