I LETTORI CI SCRIVONO / CHI LI PAGA I PALETTI SCHIACCIATI?

Teramo, la città dei paletti. Ne hanno messi ovunque, di ogni foggia e misura, a volte in metallo scuro, altre in plastica morbida. Ci siamo sempre chiesti a cosa servissero quelli morbidi… oggi l’abbiamo capito: servono a non fare la fine di questi fotografati dalla nostra lettrice Rosa Iarussi…. schiacciati da una transenna…del Comune