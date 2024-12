SEQUESTRATA PISTOLA LASCIATA SUL TETTUCCIO DI UN'AUTO NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO

A

Piano D’Accio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo,

hanno

rinvenuto

e sequestrato una pistola a tamburo “a salve”

recante il tappo rosso, comunemente denominata “scaccia cani”

. L’arma, una perfetta riproduzione della versione originale “Mauser modello K 50 Calibro 380

- 9X17

”, era stata lasciata sul tettuccio di un’auto in sosta nel parcheggio interrato del centro commerciale “Gran Sasso”, ed era stata notata da alcuni clienti della struttura che hanno dato l’allarme al 112. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri specializzati nei sopralluoghi per

sequestrare e

repertare l’arma, la quale recava nel tamburo 6 cartucce a salve de

lle

quali 3 esplose

.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere della struttura e sentiti alcuni testimoni.