EVVIVA EVVIVA... ECCO LE NUOVE PENSILINE PER I BUS IN PIAZZALE SAN FRANCESCO... VI PIACCIONO?



Evviva, evviva: sono arrivate le pensiline in piazzale San Francesco.

Nel nuovo “rigenerato” terminal bus, finiscono finalmente le attese sotto al sole o alla pioggia: sono arrivate le nuove pensiline.

Evviva, evviva. Questo avremmo voluto scrivere… ma questo non scriveremo, visto che quelle che sono arrivate sono molto, ma davvero molto, ma proprio moltissimo diverse da quelle che ci saremmo aspettati e che una città capoluogo avrebbe meritato. Sono, in realtà, come quelle in giro della città… piccole e inadeguate.

Saranno tre in tutto, una da quasi tre metri, una da quattro e una da cinque… considerando gli zaini (per gli studenti) o le valigie (per chi viaggia), significa che nella migliore delle ipotesi, stringendosi un po’, potranno ripararsi quindi dalle 10 alle 12 persone, forse quindici. Le pensiline sono state scelte dalla Tua, sentito il Comune, le ha costruite una ditta di San Benedetto e sono costate 25mila euro. Sono tra le più economiche in commercio. La domanda è: questo che merita la nostra città? I nuovi terminal, si realizzano ovunque con coperture ampie, per offrire davvero riparo e protezione, basti guardare quelle raccolte in questa foto, come Campobasso, Perugia, Cesena, ma anche Chieti e la vicina Montorio al Vomano.



Sì, anche Montorio

. Teramo, no. Per la Tua (e per il Comune che non protesta) Teramo merita quelle pentiline, e un piazzale che sembra copiato da quello di Lanciano, sia mei marciapiedi sia nelle pensiline.

A voi piace?