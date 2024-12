UN SUCCESSO DI MAGIA E TRADIZIONE IL MAGICO BORGO DI BABBO NATALE DI CESACASTINA

Con un’emozione ancora viva nei cuori di tutti, si è appena concluso il Magico Borgo di Babbo Natale, l’evento natalizio che ha trasformato il nostro borgo in un luogo da favola, capace di regalare momenti indimenticabili a grandi e piccini.

Il Magico Borgo di Babbo Natale non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la passione di tanti: l’Amministrazione Comunale, i volontari della Pro Loco, i volontari della Protezione Civile, della Croce Bianca, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione. Un grazie di cuore va anche ai visitatori, che con la loro presenza hanno reso vivo il nostro borgo e hanno dimostrato quanto eventi come questo siano importanti per la nostra comunità.

Concludiamo questa edizione con la promessa di tornare il prossimo anno con tante novità, ma sempre con la stessa magia. Continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali per restare aggiornati sui prossimi eventi della nostra proloco.

Grazie per aver fatto parte del Magico Borgo di Babbo Natale 2024: un Natale che rimarrà nei nostri cuori!