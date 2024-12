DOMANI NUOVO SIT IN DI PROTESTA DEI LAVORATORI DI CISALFA AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO

Nuovo sit in di protesta annunciato per il 30 dicembre dalla Filcams CGIL di Teramo a seguito del

cambio programma per il punto vendita di Cisalfa collocato all’interno del Centro Commerciale Gran

Sasso di Teramo.

Dopo la nota del 5 dicembre, in cui l’azienda in questione comunicava la chiusra del negozio per il 28

febbraio 2025, imputandola all’aumento dei costi di affitto, in data 27 dicembre 2024, gli 8 tra

lavoratrici e lavoratori impiegati a tempo indeterminato hanno visto recapitarsi le prime comunicazioni

di trasferimento. Trasferimento previsto non più dal 1° marzo 2025, come sarebbe dovuto avvenire in

base alla nota del 5 dicembre, ma dal 13 gennaio 2025.

Nella comunicazione di trasferimento Cisalfa adduce la chiusura del punto vendita e il relativo

trasferimento a non ben precisate ragioni tecniche organizzative e produttive. E così un marchio ormai

internazionale, recente è l’acquisizione della società tedesca Sport Voswinkel GmbH & Co, da cui ci si

aspetta una programmazione e una visione amministrativa e commerciale di ampio respiro, cambia

idea in 20 giorni sul perché si debba abbassare definitivamente la serranda sul punto vendita di

Teramo.

“Lavoratrici e lavoratori non sono rimasti a guardare” afferma il segretario della Filcams CGIL

Vincenzo Quaranta, “consapevoli di essere l’agnello sacrificale di una mera logica di profitto, si sono

organizzati fin da subito per rivendicare il diritto, non solo per loro, ad un lavoro stabile, umano e

dignitoso”.

I lavoratori di Cisalfa Teramo hanno proclamato sciopero dal 22 al 31 dicembre 2024 pretendendo da

Cisalfa la valutazione di una delocalizzazione su Teramo e squarciando l’indegno silenzio che

accompagna i licenziamenti di chi, in balia dell’uno o dell’altro marchio, si vede sbattere fuori da un

luogo di lavoro con più di 300 dipendenti, qual è il Centro Commerciale Gran Sasso.

“Abbiamo aperto un tavolo di crisi”, continua il segretario della Filcams CGIL Vincenzo Quaranta, “la

proprietà del Centro Commerciale e le istituzioni tutte devono assumersi le responsabilità necessarie

per tutelare lavoratrici e lavoratori alla mercè di aziende che mascherano licenziamenti collettivi in

trasferimenti. Aziende che anziché dialogare, si presentano ai tavoli di trattativa con incentivi all’esodo

di 500,00 euro e rispondono alla lotta sindacale con una chiusura anticipata della quale sarà

interessante valutarne la legittimità. Ci aspettiamo una presa di posizione da parte della proprietà del

Centro Commerciale Gran Sasso che ad oggi continua a negarsi non partecipando ai tavoli e non

rendendosi parte attiva dell’unica vera soluzione per una unità produttiva qual è il Centro Commerciale

Gran Sasso: garantire continuità occupazionale a prescindere da chi paga gli affitti dei negozi.”

Il sit in si terrà lunedì 30 dicembre dalle 9h00 alle 13h00 davanti al Centro Commerciale Gran Sasso.

Invitiamo la cittadinanza a dare solidarietà e partecipare al sit in.