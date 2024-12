VIDEO - FOTO / NEL NOME DI IVAN, A CELEBRARE PIGRO PAOLA TURCI, EUGENIO FINARDI, CRISTIANO GODANO E I VINCITORI DEL PREMIO



Nel nome di Ivan, più di duemila persone in piazza Martiri per celebrare l’edizione 2024 di PIGRO e cominciare la fase musicale del Natale Teramano. Sul palco i vincitori del Premio intitolato all’indimenticabile cantautore, a cominciare dalla vincitrice assoluta: Ludovica Amati, per continuare con il Premio della critica; Dirlinger, il Premio miglior testo : Gianluca Chiaradia; il Premio miglior cover: Giuseppe Ippoliti e il Premio speciale strumentale: Michele Fraternali, ma soprattutto, Filippo Graziani e i suo amici: Cristiano Godano, Paola Turci ed Eugenio Finardi, che hanno regalato alla piazza una serata di grandi emozioni. A margine, senza polemica ma per non lasciare questioni aperte, l’assessore Filipponi ha annunciato che il Comune si farà carico della quota di contributo ritirata dalla Regione.