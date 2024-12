VIDEO - FOTO / DUOMO PIENO PER L'APERTURA DELL'ANNO GIUBILARE



Aperto anche nella Diocesi di Teramo-Atri l’anno di Giubileo, inaugurato da Papa Francesco la sera di Natale nella Basilica di San Pietro, sul tema ‘Pellegrini di speranza’. Oggi, il vescovo Lorenzo Leuzzi, ha officiato in mattinata nella Basilica Concattedrale di Atri e alle 19 in Cattedrale a Teramo, le prime messe dell’Anno Santo.

Duomo pieno, per accompagnare questo momento importante, che ha visto monsignor Leuzzi consegnare la massima chiesa cittadina ai riti dell'Anno Santo.

A partire da oggi, domenica 29 dicembre, è concessa l’indulgenza plenaria ai fedeli che parteciperanno ai pellegrinaggi straordinari, alle pie visite organizzate durante il Giubileo e, in particolare, all’Adorazione Eucaristica, nelle chiese scelte da mons. Leuzzi, nelle quali sarà sempre data l’opportunità di ricevere il sacramento della riconciliazione. E’ questo l’elenco delle chiese giubilari, con i rispettivi orari delle Adorazioni Eucaristiche, che si terranno tutti i giovedì. Cattedrale di Teramo (dalle 18 alle 20) Concattedrale di Atri (dalle 18 alle 19.30) Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso (9-12 e 15.30-18) Santuario ‘Madonna delle Grazie’ a Teramo (9.30-12 e 15-17) Santuario ‘Madonna dello Splendore’ a Giulianova (inverno: 17-18, estate: 18-19, primo giovedì del mese: 21-22) Santuario ‘Scala Santa’ a Campli (dalle 9 alle 17.30) Santuario ‘Madonna dei Lumi’ a Civitella del Tronto (dalle 16.30 alle 17.30) Santuario ‘Madonna dell’Alno’ a Canzano (dalle 17 alle 18) Santuario ‘Santa Rita’ di Atri (dalle 18.30 alle 19.30) Santuario ‘Santa Maria a Mare’ a Giulianova (dalle 16 alle 18) Santuario ‘Madonna del Sabato Santo’ a Corropoli (dalle 15 alle 18) Santuario ‘Santa Maria in Herulis’ a Ripattoni di Bellante (dalle 17 alle 18.30) Santuario ‘Madonna della Tibia’ a Crognaleto (da aprile a settembre, dalle 11 alle 13)

La Diocesi ricorda che è concessa l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che “con animo penitente, qui si recheranno e soddisferanno le seguenti condizioni: confessione sacramentale; partecipazione alla celebrazione eucaristica e comunione; preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; compiere, ove possibile, un’opera di misericordia o di carità“. I fedeli potranno inoltre conseguire l’Indulgenza giubilare in base a quanto stabilito nelle Norme sulla concessione dell’indulgenza durante il Giubileo ordinario dell’anno 2025 della Penitenzieria Apostolica.