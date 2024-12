TOH. ALL’IMPROVVISO L’ODIATO RUZZO È DIVENTATO BELLO, BUONO E BRAVO…

Toh, all’improvviso il Ruzzo è bello e bravo. Sì, il Ruzzo, o meglio: la Ruzzo Reti, la società alla quale la gianguideria ha dichiarato guerra sei anni fa, all’improvviso non sembra più nemica. Quella stessa società, alle assemblee della quale il Comune di Teramo non partecipa, o se partecipa vota contro, all’improvviso diventa una società che sta efficacemente “portando avanti tutte le attività decise proprio in quelle assemblee”. Nella relazione sulle partecipate, la vicesindaca Di Padova, commentando l’attività del Ruzzo, ha di fatto cancellato tutte le battaglie del Sindaco D’Alberto, che era più volte arrivato a chiedere un cambio di governance. Adesso, invece, all’improvviso quella governance lavora in maniera efficiente nella gestione del ciclo delle acque. A fine anno, siamo tutti più buoni...