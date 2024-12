I LETTORI CI SCRIVONO/ CICLOVIA...I PRESUPPOSTI NON SONO DEI MIGLIORI

Buongiorno Direttore. Temo che il concetto di ciclabile sarà molto complicato da far capire ai Teramani , magari la giustificazione delle persone in questione sarà che i lavori non sono ancora terminati, però se questi sono i presupposti l’inizio non è dei migliori.

Un cittadino indignato