COMPRA 12 PANETTONI CON UN FALSO BONIFICO, È UN TRUFFATORE SPECIALIZZATO NEL FOOD

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno proseguito nelle attività straordinaria di controllo del territorio in seguito alle festività di fine anno. Nel corso delle attività preventive, con controlli di persone e mezzi, non sono mancati anche i riscontri di tipo repressivo infatti:

- A Mosciano Sant’Angelo nel prosieguo dell’attività investigativa che aveva portato all’arresto di un uomo per lesioni a P.U. , i carabinieri operanti appuravano che lo stesso era ricercato sin dal dicembre 2023, in quanto destinatario di un “mandato di arresto europeo” emesso dall’Autorità Giudiziaria Tedesca, per violenza sessuale commessa in quella Nazione. Pertanto l’uomo è stato condotto presso il Carcere di Teramo a disposizione della A .G. mandante.